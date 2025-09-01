Acrobazie e tricolore: lo spettacolo delle Frecce sul lungomare Mennea
BARLETTA - Il lungomare Pietro Paolo Mennea oggi si è trasformato in un’arena a cielo aperto: le Frecce Tricolori hanno regalato uno spettacolo mozzafiato tra acrobazie, virate spettacolari e le inconfondibili scie verde, bianca e rossa.
Migliaia di persone hanno assistito con emozione, applaudendo con orgoglio nazionale ogni passaggio. A immortalare l’attimo magico ci ha pensato il fotografo Ezio Cairoli, con scatti che racchiudono tutta la poesia e la potenza di questo evento unico.
Barletta ha vissuto una giornata che unisce spettacolo, comunità e amore per l’Italia. 💚🤍❤️
ph_Ezio Cairoli
Tags: Bat Foto Territorio