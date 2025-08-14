Sinner ai quarti a Cincinnati: battuto Mannarino, 24ª vittoria consecutiva sul cemento

CINCINNATI - Jannik Sinner, pur non ancora al massimo della condizione, supera Adrian Mannarino e conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo si impone 6-4 7-6(5) in un’ora e 48 minuti, in un match interrotto per quasi tre ore dalla pioggia. Per l’azzurro si tratta della 24ª vittoria consecutiva sul cemento e del 16° quarto di finale in un Masters 1000.Mannarino, 37 anni e numero 89 del ranking, ha messo in campo tutta la sua esperienza e il suo stile di gioco imprevedibile per ostacolare l’italiano, costringendolo a 29 errori gratuiti e togliendogli spesso ritmo. Le traiettorie mancine e le soluzioni al servizio del francese hanno creato più di un grattacapo a Sinner, soprattutto in risposta.Nel primo set Sinner ha mantenuto una velocità di crociera, piazzando il break decisivo nel terzo game e gestendo il vantaggio fino al 6-4. Nel secondo parziale Mannarino ha alzato il livello, arrivando fino al tie-break, ma l’italiano ha fatto valere la maggiore pesantezza di palla e la solidità nei momenti decisivi.Nonostante qualche difficoltà, Sinner conferma il dominio sul cemento, superficie dove non perde dall’ottobre 2024, nella finale di Pechino contro Alcaraz. Nei quarti lo attende un avversario di caratura superiore, in un torneo che resta uno dei principali appuntamenti in preparazione agli US Open.