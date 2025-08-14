Taranto, degrado e incendi vicino al cimitero San Brunone: rifiuti pericolosi e danni alle reti
Come se non bastasse, ignoti hanno appiccato il fuoco ai pali della luce, provocando gravi danni alle infrastrutture elettriche e telefoniche della zona.
Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, il Nucleo Ambientale e agenti della polizia ambientale. Sono attesi i rilievi dell’ARPA, mentre i Vigili del Fuoco e i tecnici di Telecom ed Enel dovranno valutare e ripristinare le reti compromesse dall’incendio.
L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti e sugli atti vandalici che mettono a rischio non solo l’ambiente, ma anche la sicurezza e i servizi essenziali per i cittadini.
