Taranto, degrado e incendi vicino al cimitero San Brunone: rifiuti pericolosi e danni alle reti

TARANTO - Nei pressi del cimitero San Brunone, all’altezza della terza porta, in zona Lisippo del quartiere Tamburi a Taranto, si registra una grave situazione di degrado. L’area è invasa da rifiuti di ogni genere, tra cui numerosi barattoli vuoti di vernice e diluente, materiali potenzialmente nocivi per l’ambiente e la salute pubblica.Come se non bastasse, ignoti hanno appiccato il fuoco ai pali della luce, provocando gravi danni alle infrastrutture elettriche e telefoniche della zona.Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, il Nucleo Ambientale e agenti della polizia ambientale. Sono attesi i rilievi dell’ARPA, mentre i Vigili del Fuoco e i tecnici di Telecom ed Enel dovranno valutare e ripristinare le reti compromesse dall’incendio.L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti e sugli atti vandalici che mettono a rischio non solo l’ambiente, ma anche la sicurezza e i servizi essenziali per i cittadini.