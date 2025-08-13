SS Taranto: Ciro Danucci è il nuovo allenatore

TARANTO - La SS Taranto ha ufficializzato la nomina di Ciro Danucci come nuovo allenatore della prima squadra. La scelta della società è ricaduta sull’ex centrocampista originario di Carosino (Taranto) per le sue riconosciute qualità di leadership, l’esperienza consolidata sui campi di calcio e la capacità di trasmettere una mentalità vincente al gruppo.L’obiettivo dichiarato del club è affrontare un campionato ambizioso, puntando a risultati di prestigio e a un percorso di crescita costante. Contestualmente, la società ha annunciato la composizione dello staff tecnico che affiancherà Danucci nella stagione 2025/2026, mettendo a disposizione del mister le competenze necessarie per affrontare al meglio le sfide in programma.La SS Taranto ha rivolto a Danucci e al suo team i migliori auspici, con l’auspicio di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati e regalare nuove soddisfazioni alla tifoseria ionica.