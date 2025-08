Sud Sound System e Dario Lotti chiudono Birra e Sound Mania 2025 tra musica, birre dal mondo, anni ’90 e inclusione

LEVERANO - Si avvia verso una grande chiusura l’edizione 2025 di Birra e Sound Mania, il festival che ogni anno accende l’estate salentina con concerti, spettacoli, cultura brassicola e tanto divertimento. Domani, tra gli ospiti più attesi, i Sud Sound System accompagnati dalla Bag A Riddim Band e Dario Lotti con un dj set che farà rivivere le notti leggendarie del Guendalina, storico club salentino.

Stasera, per il quinto appuntamento del festival, sul palco principale saliranno i Terraross, ambasciatori della musica popolare pugliese. Tarantelle, pizziche, costumi di scena e un'energia unica coloreranno la notte. La band è recentemente tornata sotto i riflettori grazie a una collaborazione con Gigi D’Agostino, icona della dance anni ’90. Sul palco Festivalbeer si ballerà invece con gli Avvocati Divorzisti, in un viaggio nella musica italiana tutta da cantare.

La serata conclusiva ospiterà anche la Ninebeat & Karaoke Party Night – parte seconda, per un ultimo grande momento collettivo dedicato alla musica, al canto e al puro intrattenimento.

Su un’area di 10mila metri quadri, cuore pulsante della festa, protagoniste assolute sono le birre: oltre 200 etichette provenienti da tutto il mondo e dall’Italia, con attenzione particolare ai marchi storici, alle produzioni artigianali e alle opzioni per intolleranti o preferenze alcohol-free. Massimo rilievo viene dato ai microbirrifici artigianali, vera anima di un settore in continua espansione.

All’interno dello spazio curato dal Consorzio Agricolo, i riflettori sono puntati sui birrifici italiani a filiera agricola tracciata 100%, come Birra Salento di Leverano, eccellenza del territorio che ha sviluppato una propria malteria, chiudendo la filiera dalla coltivazione al bicchiere. Il pubblico potrà scoprire ogni fase della produzione: dalla coltivazione dell’orzo e del luppolo, alla fermentazione, fino alla spillatura.

Accanto a queste eccellenze, uno spazio interamente dedicato ai birrifici pugliesi celebrerà la creatività brassicola regionale. Ogni birra racconta una storia, un sapore, una reinterpretazione delle tradizioni locali.

Non mancheranno le birre internazionali, con stand dedicati a brand iconici come Guinness. Sarà possibile degustare la storica stout irlandese, ma anche le sue varianti come la Guinness Blonde, la Harp Strong e la Kilkenny. Completano il viaggio birrario marchi come Leffe, Jupiler, Krombacher, Löwenbräu e molti altri, pronti a farsi scoprire da appassionati e curiosi.

Il comparto food proporrà piatti da ogni angolo d’Italia, con una selezione attenta alle eccellenze regionali e opzioni vegan e per intolleranti, per un’offerta gastronomica inclusiva e di alta qualità.

Anche l’intrattenimento richiama i favolosi anni ’90, con una vasta area luna park, performer, artisti di strada, e luminarie artigianali firmate Giuseppe De Cagna. In un angolo speciale, si potrà stampare istantaneamente una Polaroid da conservare, come un tempo, tra le pagine di un diario o sul frigorifero. Un maxischermo LED, ispirato alla grafica dei cartoni animati dell’epoca, accompagnerà ogni serata con video, backstage e messaggi live.

Grande spazio è dedicato anche all’inclusione e alla memoria emotiva, con il progetto “Le Porte del Cuore”, promosso dal centro dedicato alle persone affette da Alzheimer. In collaborazione con lo psicologo Roberto Rocco Nuzzo e altri specialisti, sarà allestito uno stand per condividere esperienze, fornire informazioni e sensibilizzare il pubblico sul tema della salute mentale nella terza età. Saranno distribuiti materiali informativi e promossi momenti di dialogo e testimonianza, nel segno della memoria del cuore e dell’incontro autentico.

Il festival prevede inoltre una serie di servizi pensati per garantire l’accessibilità a tutti, grazie alla collaborazione con Abilfesta. Ai visitatori con disabilità sono riservati parcheggi comodi, aree con tavoli e sedute dedicate, accessi rapidi su prenotazione, e la presenza costante di operatori specializzati, per vivere l’esperienza in totale serenità.

Birra e Sound Mania si conferma così un evento dove si incontrano sapori, musica, cultura, memoria e accoglienza, offrendo una festa che va ben oltre l’intrattenimento.