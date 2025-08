Incidente sulla provinciale Ugento–Torre San Giovanni: coinvolta un’ambulanza del 118

UGENTO - Paura questa mattina lungo la strada provinciale che collega Ugento a Torre San Giovanni, nel Salento, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un suv Bmw, a bordo del quale viaggiava una famiglia con due bambini, e un’ambulanza del 118.

Nell’impatto è rimasta ferita la soccorritrice seduta sul lato passeggero del mezzo di soccorso. La donna è stata immediatamente assistita da un’altra ambulanza sopraggiunta sul posto e trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Ferite lievi, invece, per gli occupanti del suv. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità.