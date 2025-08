Taranto, 49enne ungherese arrestata per tentata estorsione: aveva chiesto soldi per restituire un anello dimenticato da un turista

TARANTO – Una 49enne di nazionalità ungherese è stata arrestata a Taranto con l’accusa di tentata estorsione. A bloccarla sono stati gli agenti della Sezione Falchi della Squadra Mobile, intervenuti dopo la denuncia di un turista straniero, vittima di una richiesta estorsiva a seguito di un incontro privato organizzato online.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo aveva contattato la donna tramite un sito di incontri e si era recato presso la sua abitazione, dove aveva pagato in anticipo per una prestazione sessuale. Poco dopo il suo arrivo, però, sarebbe stato invitato ad andarsene in fretta, e nella concitazione avrebbe dimenticato un anello di valore, che aveva tolto e appoggiato su un mobile.Resosi conto della dimenticanza, il turista ha richiamato la donna per recuperare l’oggetto. La 49enne, secondo quanto riferito, gli avrebbe chiesto denaro in cambio della restituzione, minacciandolo inoltre di un’eventuale aggressione da parte del compagno qualora avesse coinvolto la polizia.Gli agenti, avviata l’attività investigativa, si sono recati sul posto e, giunti nei pressi dell’abitazione della donna, hanno udito un acceso diverbio provenire dall’interno. A quel punto hanno deciso di intervenire immediatamente, sorprendendo la donna con l’anello tra le mani, confermando così il racconto della vittima.Al termine degli accertamenti, la 49enne è stata arrestata e trasferita presso il carcere di Taranto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.