Taranto accende il conto alla rovescia: un anno ai Giochi del Mediterraneo 2026

TARANTO - Il 21 agosto 2025 segnerà ufficialmente l’inizio del countdown verso i XX Giochi del Mediterraneo. A esattamente un anno dalla cerimonia di apertura, Taranto si prepara a vivere una serata simbolica davanti al Palazzo di Città, con la presentazione del, che scandirà i giorni mancanti all’evento sportivo internazionale.

Alla cerimonia prenderanno parte il presidente del Comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo Davide Tizzano e il sindaco Piero Bitetti, insieme ai cittadini che condivideranno il primo passo ufficiale di un anno di attesa.

Il cuore della serata sarà lo svelamento del grande orologio che segnerà i 365 giorni all’inizio dei Giochi, accompagnato da luci, musica ed emozioni collettive. L’evento vedrà il coinvolgimento dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, scelta per valorizzare i giovani talenti del territorio, e sarà condotto dalla giornalista Monica Caradonna, che guiderà anche un talk con alcuni atleti tarantini.

Non mancheranno i momenti spettacolari: il Castello Aragonese si illuminerà con i colori dell’Italia e i simboli della manifestazione, offrendo una cornice suggestiva tra cielo e mare.

«Questo momento non è solo un conto alla rovescia, ma il simbolo di un impegno collettivo che unisce comunità, istituzioni e il mondo dello sport», ha sottolineato Ferrarese. Il sindaco Bitetti ha aggiunto: «I Giochi rappresentano un’occasione per raccontare al mondo il volto migliore della nostra città, con la sua storia, la sua cultura e la sua ospitalità».

Il presidente Tizzano ha ricordato l’eredità dei Giochi del Mediterraneo, nati nel 1951 ad Alessandria d’Egitto: «Sono molto più di una competizione sportiva. Sono un ponte tra popoli e un segno concreto dei valori dell’Olimpismo».

I Giochi del Mediterraneo si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026 e vedranno la partecipazione di 5.000 atleti provenienti da 26 Paesi di Europa, Africa e Asia, impegnati in 32 discipline sportive.