Brindisi, concerto degli allievi di “Flauto in Canto” all’Auditorium Santa

BRINDISI - Martedì 19 agosto 2025, alle ore 20:00, l’Auditorium Santa – Spazio Culturale (ex Convento di Santa Chiara a Brindisi) ospiterà il concerto degli allievi della 13ª edizione del workshop di flauto e tecnica vocale per flautisti “Flauto in Canto”.

Si esibiranno Antonio Amatulli, Sélénia Benzi, Francesca Ciliberti, Sara Ciullo, Francesca Contò, Antonia Rebecca Recchia e Nicola Silvestre, giovani talenti che hanno preso parte al percorso formativo. L’appuntamento rientra nella rassegna “Emozioni in Puglia 2024-2025”, promossa dall’Associazione Musicale Culturale Le Voci dell’Arte – APS sotto la direzione artistica del M° Roberto De Leonardis.

La masterclass, ideata dai Maestri Lello Narcisi (flauto) e Vincenzo Scarafile (direttore di coro), dopo quattro edizioni in Toscana è tornata quest’anno in Puglia, offrendo agli allievi un’esperienza di studio e di esibizione dal vivo arricchita dalla collaborazione del pianista accompagnatore M° Gabriele Greco.

L’ingresso è libero con contributo volontario. Per informazioni è possibile contattare il numero 329/6829822 nelle fasce orarie 10-12 e 18-20 o seguire la pagina Facebook Levocidellarte Aps.