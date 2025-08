Taranto, conferenza stampa di presentazione della terza edizione del 'Taranto Beer Fest'

TARANTO - Proseguono le iniziative a Taranto: lunedì 4 agosto 2025 alle ore 10 si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del "Taranto Beer Fest" presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città di Taranto. - Proseguono le iniziative a Taranto: lunedì 4 agosto 2025 alle ore 10 si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del "Taranto Beer Fest" presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città di Taranto.





Interverranno:

- Piero Bitetti, Sindaco di Taranto;

- Enzo Cesareo, Presidente della Camera di Commercio Brindisi Taranto;

- Francesco Cosa, Assessore comunale con deleghe Attività produttive per blue economy, Economia di prossimità per il commercio e l'artigianato, Rapporti istituzionali con la Regione in materia di sviluppo e occupazione;

- Giorgia Gira, Presidente Kyma Mobilità;

- Mauro Tatulli, Direttore Centro Commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood;

- Filiberto Fiorino, Ideatore evento;

- Paola Greco, Presidente Athena Aps;

- Alessia Caffio, Referente sport e inclusione Mister Sorriso.





Il Taranto Beer Fest, la più importante manifestazione di questo tipo sul territorio, anche quest’anno proporrà, da giovedì 7 a domenica 10 agosto, quattro giorni all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento e, soprattutto, della birra di qualità!





In conferenza stampa saranno annunciate le numerose novità che caratterizzeranno questa terza edizione del Taranto Beer Fest, tra cui un ricco cartellone di artisti; la manifestazione è organizzata da Athena Aps, in collaborazione con Fiorino Srl di Filiberto Fiorino e con Buy&Go drinks food and more, due aziende di San Giorgio Jonio, e con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto.





Quest’anno l’ingresso al Taranto Beer Fest sarà completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione o altro, come il parcheggio e le navette per raggiungere la manifestazione.





Altra novità è la location del Taranto Beer Fest che, dopo le prime due edizioni a Cimino, si trasferisce nell’area recintata del Comune di Taranto in Via Mascherpa, la via di fronte al PalaMazzola, entrando così nel cuore pulsante della città.