Taranto, denunciato 45enne per commercio abusivo di cozze

TARANTO - Laha denunciato in stato di libertà un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, per

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato Borgo in Piazzale Democrate, mentre puliva, sgusciava e confezionava vaschette di cozze senza alcuna autorizzazione o certificazione sanitaria.

Le attività dell’uomo erano da tempo monitorate dalla Polizia. Gli investigatori hanno predisposto servizi di appostamento fin dal mattino e, con il supporto del personale specializzato della ASL di Taranto, sono intervenuti per bloccarlo.

Le cozze, per un peso complessivo di circa 40 chili, sono state sequestrate e distrutte tramite un compattatore della Kyma Ambiente.