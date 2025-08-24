Bitonto, colazione post-serata finisce in rissa
BITONTO – Una tranquilla colazione post-serata si è trasformata in una rissa in una stazione di servizio di Bitonto.
Secondo le prime ricostruzioni, alcuni ragazzi in evidente stato di alterazione hanno iniziato a molestare e minacciare i baristi. La lite è poi degenerata con l’intervento di altre persone, causando momenti di confusione e fuggi fuggi generale.
Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per riportare la calma e ricostruire l’accaduto.
