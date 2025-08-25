Taranto, tragedia in Corso Vittorio Emanuele: muore in un incidente l’avvocato Alessandro Vairo

TARANTO – Una tragedia improvvisa ha scosso la città di Taranto. L’avvocato, 34 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto su Corso Vittorio Emanuele II.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane legale stava viaggiando a bordo della sua BMW R1250 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La moto ha terminato la sua corsa contro la ringhiera della strada. L’ipotesi di un malore è al vaglio degli inquirenti: Vairo sarebbe caduto, mentre la motocicletta ha proseguito per qualche metro senza fortunatamente coinvolgere altre persone.

Soccorso immediatamente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, dove è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità forense tarantina. Il Presidente e i Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Taranto hanno espresso vicinanza alla famiglia con una nota ufficiale: “Ci uniamo al dolore dei suoi cari e del Collega Avv. Massimiliano Vairo, padre di Alessandro, per la prematura perdita di un giovane stimato e apprezzato professionista”.

Una tragedia che lascia sgomenti non solo colleghi e amici, ma l’intera città, colpita dalla perdita di un giovane avvocato conosciuto e rispettato.