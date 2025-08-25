Serie C, disastro Foggia: il Catania vince 6-0 al “Massimino - Cibali”
FOGGIA - Esordio amarissimo per il Foggia nella prima giornata del girone C di Serie C. Allo stadio “Massimino - Cibali”, i rossoneri sono stati travolti con un pesantissimo 6-0 dal Catania, che ha dominato la gara dall’inizio alla fine.
Il match si sblocca subito: al 7’, Cicerelli realizza dal dischetto il vantaggio etneo dopo un fallo del portiere Borbei su Jimenez. All’11’ il Foggia prova a reagire con Winkelmann, vicino al pari, ma al 27’ arriva il raddoppio con Donnarumma, bravo a insaccare di testa su cross di Casasola. Pochi minuti più tardi, al 32’, è Ierardi a firmare il tris, sempre di testa, su assist di Cicerelli. Il primo tempo si chiude con il quarto gol, ancora su rigore: al 39’ Forte non sbaglia dagli undici metri dopo un fallo di Staver.
Nella ripresa il Catania non rallenta. Al 26’ D’Ausilio cala la manita con un tocco di destro, mentre al 36’ è Lunetta a fissare il punteggio sul definitivo 6-0 con una splendida girata mancina. Il Foggia ci prova al 38’ con una punizione di Orlando, che però non trova la porta.
Un risultato pesantissimo per la squadra rossonera, che dovrà rialzarsi in fretta: il prossimo appuntamento è fissato per sabato 30 agosto alle 21, allo stadio “Zaccheria”, contro il Sorrento.