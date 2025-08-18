Technoacque organizza un Open Day di selezione personale a Fasano

FASANO – Lunedì 29 settembre 2025 la sede di Technoacque a Fasano, in Viale Maestri del Lavoro 1, ospiterà un Open Day dedicato alla selezione di personale tecnico specializzato. L’iniziativa è rivolta a professionisti con esperienza nel settore idraulico ed elettrico interessati a unirsi a un’azienda attiva da oltre quarant’anni nel trattamento delle acque.

L’Open Day si propone di individuare nuovi collaboratori da inserire nel team tecnico, impegnato in manutenzione e installazione di impianti di trattamento acque in tutto il territorio nazionale. Durante la giornata i candidati potranno visitare la sede operativa, incontrare i referenti tecnici e aziendali, sostenere colloqui conoscitivi e test pratici, e conoscere i progetti e le opportunità di inserimento.

“La nostra attività richiede competenza, affidabilità e disponibilità. Con questo Open Day vogliamo selezionare persone pronte a crescere con noi, mantenendo alto il livello di qualità e servizio che ci contraddistingue da oltre quarant’anni”, affermano i responsabili tecnici di Technoacque.

L’azienda ricerca tecnici con esperienza in ambito idraulico ed elettrico, conoscenza di base degli impianti di trattamento acque come addolcitori, osmosi inversa, filtri e depuratori, capacità organizzative e attitudine al lavoro di squadra o in autonomia, nonché disponibilità a trasferte settimanali. Costituiranno titoli preferenziali esperienze pregresse nel settore e il possesso della patente C o CQC.

L’evento è aperto a candidati di ogni età. La partecipazione è gratuita, ma soggetta a preselezione. Per candidarsi è necessario compilare il modulo online all’indirizzo: www.technoacque.com/openday2025.