Aperisalt: domani musica, degustazioni e laboratori in spiaggia a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA – Domani, 19 agosto, torna “Aperisalt”, l’appuntamento estivo che anima la spiaggia di Margherita di Savoia con musica live, degustazioni enogastronomiche, visite guidate e laboratori in spiaggia per adulti e bambini. L’iniziativa, patrocinata da Regione Puglia, Puglia Promozione e Comune di Margherita di Savoia, propone un programma ricco di eventi tra cultura, sport, musica e gastronomia.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà nella spiaggia libera al Belvedere, in via Valerio. «Un’edizione piena di novità – commenta Paolo Compare, presidente dell’Associazione Saltfest A.P.S. – con attività che vanno dai laboratori creativi per bambini alla possibilità di fare sup al tramonto, passando per buona musica dal vivo e degustazioni enogastronomiche, arricchite da cantine di nicchia del territorio».

L’evento prenderà il via alle 17 con un laboratorio di pittura a cura di “Skarti”, seguito da una sessione di yoga con Mariella Giacò alle 17.30. Alle 16 è prevista una visita guidata alle saline, organizzata dalle associazioni Fare Natura e Pro Loco, su prenotazione. Per i più piccoli, alle 18.30, è previsto un laboratorio creativo per trasformare pietre in opere d’arte.

Dalle 18 si apre il cuore dell’evento con l’accoglienza e l’aperitivo al tramonto, accompagnato dalla musica live della band Loisa e dalla possibilità di degustare prodotti tipici pugliesi e vini locali, con posti a sedere su balle di fieno e teli mare. Dalle 19 i partecipanti potranno utilizzare il Sup al tramonto, sempre su prenotazione, mentre alle 20 è previsto il dj set in spiaggia a cura di “Camera Quartet”.

Durante tutta la giornata sarà inoltre allestita una mostra fotografica dell’artista Vittorio Emanuele Caccavallo, con immagini delle saline di Margherita di Savoia.

Informazioni, ticket e prenotazioni sono disponibili online al link: Aperisalt 2025.