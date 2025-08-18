Break estivo: tornano temporali e calo delle temperature fino a 10°C

BERGAMO - La quarta ondata di caldo africano di questa estate è agli sgoccioli. Secondo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo, una intensa perturbazione investirà l’Italia a partire da mercoledì, portando rovesci e temporali localmente anche forti e un deciso calo delle temperature che al Centro-Nord, entro il fine settimana, potrebbe raggiungere gli 8-10°C.

I primi fenomeni sono attesi già tra oggi e martedì: il rovente anticiclone subtropicale, responsabile delle recenti ondate di caldo record e degli incendi in Europa meridionale, lascerà progressivamente spazio a correnti fresche e instabili provenienti dall’Atlantico. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno Alpi, Prealpi e Appennino, con possibili sconfinamenti sulle pianure e sulle coste del Centro-Sud. Martedì i fenomeni continueranno sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale, estendendosi entro sera alla Val Padana centro-occidentale, risultando localmente intensi.

Da mercoledì la circolazione depressionaria spodesterà definitivamente l’anticiclone africano, portando temporali a più riprese al Nord e in parte del Centro, con fenomeni anche di forte intensità tra Levante ligure, Nord-Ovest Toscana, Piemonte, Lombardia e rilievi del Nord-Est. Giovedì il maltempo si spingerà verso Sud, interessando le tirreniche centro-settentrionali, Sardegna, Campania e parte del Centro Adriatico, mentre al Nord i fenomeni continueranno soprattutto in Lombardia e Triveneto. Venerdì l’instabilità si concentrerà sulle regioni centrali e raggiungerà anche parte del Sud, specie sul basso versante tirrenico e adriatico, con un parziale miglioramento al Nord, sebbene rovesci e temporali si svilupperanno ancora sui rilievi.

Anche il weekend resterà a tratti incerto, con correnti fresche e instabili di matrice atlantica che manterranno il rischio di temporali sparsi al Centro-Nord e su alcune zone del Sud. Sabato e domenica i fenomeni potranno interessare le zone interne del Centro-Sud, le Alpi e le Prealpi, con possibili sconfinamenti nella Val Padana.

Con il cedimento dell’anticiclone africano, le temperature subiranno un calo significativo. Già mercoledì il Nord e l’alto versante tirrenico registreranno un primo abbassamento, con massime a tratti sotto i 30°C. Giovedì il calo termico interesserà il Centro-Nord, con valori difficilmente oltre i 25-26°C in Val Padana e Toscana, mentre al Sud si assisterà a un temporaneo rialzo con picchi fino a 36-38°C in Puglia, Calabria e Sicilia ionica. Entro il fine settimana, il gran caldo lascerà l’intera Penisola, con massime generalmente sotto i 30°C al Sud e valori al Centro-Nord anche inferiori alle medie stagionali, fino a 10-12°C più bassi rispetto all’ultimo weekend. Le massime oscilleranno tra 23 e 25°C al Nord e tra 24 e 28°C al Centro, con qualche picco locale più elevato sulle Isole maggiori, il Tavoliere, il Metapontino e la Sibaritide.