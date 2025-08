Torna il Taranto Beer Fest: birra, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia!

TARANTO -, la città di Taranto si prepara ad accogliere la, l’evento più atteso dell’estate per gli amanti della birra e non solo. Quest’anno, la manifestazione cambia location e si trasferisce in, di fronte al PalaMazzola, in un’area più ampia e attrezzata, con, senza obbligo di consumazione.

Organizzato da Athena APS su idea dell’imprenditore Filiberto Fiorino, il festival è realizzato in collaborazione con Fiorino Srl e Buy&Go drinks food and more, con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto.

Un programma ricchissimo per tutte le età

Durante le quattro serate a partire dalle ore 20:00, si alterneranno spettacoli di cabaret, concerti live, DJ set, artisti di strada, mercatini artigianali, aree gioco per bambini e un’ampia zona dedicata allo street food. Tra gli ospiti di punta:

Giovedì 7 agosto: “Tra Palco e Realtà” (Ligabue Tribute Band) e i “Vasconnessi”

Venerdì 8 agosto: cabaret di Santino Caravella, concerto dei Terraròss, DJset di Battieu & Marianna Voice

Sabato 9 agosto: Gianluca Impastato (Colorado), live di Franco Cosa

Domenica 10 agosto: Ciro Giustiniani (Made in Sud), concerto di Patrizia Conte (vincitrice di The Voice Senior 2025)

Ogni serata sarà presentata da Claudia Del Popolo e coordinata da Vincenzo Palazzo.

Birre per tutti i gusti

Grande protagonista sarà ovviamente la birra, con la possibilità di degustare ben 50 tipi diversi alla spina, tra nazionali, internazionali, gluten free e analcoliche. La selezione, curata dal beer sommelier Ivan Granieri, comprende anche alcune chicche rare per intenditori. Le bevande saranno acquistabili con token da 1€, pagabili in contanti o POS.

Accanto alla birra, tanti stand gastronomici con proposte che spaziano da braceria e panini gourmet a friggitoria, focacce, pesce e prodotti da forno.

Accessibilità, sostenibilità e inclusione

Grazie alla collaborazione con Kyma Mobilità, sarà possibile raggiungere comodamente la nuova location con i mezzi pubblici o con il servizio navetta gratuito dai parcheggi del Centro Commerciale Porte dello Jonio, aperti eccezionalmente fino a tarda sera. Il parcheggio del PalaMazzola sarà invece riservato a donne in gravidanza, famiglie con bambini piccoli e persone con disabilità.

Spazio anche all’inclusione sociale con la presenza dei Volontari della Gioia di Mister Sorriso e dei ragazzi del progetto Mister Aut, coinvolti in giochi e attività pensate per promuovere la partecipazione di tutti, senza barriere.