Cinzia Valerio al fianco dei lavoratori della Multiservizi: “Un’estate infernale tra servizi in aumento e personale insufficiente”

Una stagione estiva particolarmente impegnativa quella che sta affrontando il personale della Multiservizi Spa, la società partecipata in house da anni attiva nella gestione dei rifiuti e nella cura del decoro urbano. A sottolineare il momento critico è la consigliera d’opposizione Cinzia Valerio, che ha espresso un forte sostegno ai lavoratori, messi alla prova da un aumento costante delle richieste da parte dell’amministrazione comunale senza un corrispondente rafforzamento delle risorse.

“Il personale della Multiservizi merita un plauso speciale – afferma Valerio – per come sta affrontando questa estate infernale, in cui la raccolta differenziata continua a crescere ma anche i servizi richiesti aumentano, a parità di organico e mezzi”.

Un esempio emblematico è il supporto logistico e operativo fornito agli eventi estivi promossi dal Comune, che include non solo la pulizia e il ripristino dei luoghi, ma anche operazioni straordinarie come il lavaggio di migliaia di sedie utilizzate dal pubblico. A ciò si aggiungono nuovi incarichi deliberati dal Consiglio Comunale – sfalcio del verde, gestione delle strisce blu, affissioni, transennamenti – per i quali Multiservizi ha avviato le procedure di assunzione, pur rimanendo in attesa di completamento.

Ma non è tutto. Secondo quanto riportato da Valerio, sono stati attivati anche servizi sperimentali, che non rientrano nell’attuale piano industriale della società e per i quali manca chiarezza su come verranno reperite le risorse necessarie.

“Sono attività aggiuntive per le quali è stata anche prevista una figura di coordinamento – spiega la consigliera – ma la manifestazione di interesse indetta dalla società è andata deserta. Un altro segnale preoccupante, in linea con altri recenti fallimenti amministrativi, come quello dell’affidamento dello chalet nella Villa Comunale”.

Il rischio, denuncia Valerio, è quello di arrivare impreparati di fronte al flusso di visitatori attratti dagli eventi estivi, compromettendo l'immagine e il decoro della città.

“L’episodio del concerto di Nek è emblematico: un grande successo artistico, ma accompagnato da una gestione insufficiente del territorio in termini di pulizia e decoro. Con queste premesse, gli investimenti promozionali della giunta e del CdA rischiano di diventare un boomerang”.

La consigliera annuncia infine l’intenzione di rendere pubblici i dati relativi alle spese per eventi e servizi straordinari, in modo che i cittadini possano valutarne la reale efficacia e congruità.