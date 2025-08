“The Resurrection of the Christ”, Mel Gibson cerca attrici e attori

ROMA – Avete un sogno di celluloide nel cassetto? Cercate da sempre la vostra grande occasione nel Cinema? Ebbene, forse è arrivata!

Muove infatti proprio in questi giorni i primi passi un altro progetto di natura spirituale del regista Mel Gibson dopo La Passione di Cristo del 2004 (girato in Basilicata), con, fra gli altri, Jim Caviezel e Monica Bellucci.

A distanza di oltre 20 anni, è in progress quello che potrebbe essere considerato il sequel. Titolo provvisorio: The Resurrection of the Christ.

Prodotto da Panorama Films S.r.l., start alle riprese fra poche settimane (ottobre), conclusione a maggio 2026, uscita entro il prossimo anno. Location previste nel Lazio, Roma metropolitana e Cinecittà Studios.

Ma precisamente, quale tipologia di interpreti sta cercando la produzione?

Lo chiediamo direttamente ad Alessandro Loffredi, Extras Casting Director & Coordinator.

Dr. Loffredi, cosa cerca nello specifico la produzione del nuovo film di Gibson?

Esattamente: uomini dai 18 agli 80 anni con capelli lunghi e barbe lunghe, di corporatura asciutta, senza tatuaggi, piercing e sopracciglia marcatamente ritoccate.

E ancora: uomini e donne dai 18 agli 80 anni di corporatura molto asciutta ed esile, senza tatuaggi, piercing, ricostruzione unghie, sopracciglia marcatamente ritoccate, mèches.

Altri particolari necessari a proporsi?

Sia per gli uomini che per le donne sono escluse persone con tagli di capelli moderni e colorazioni non adeguate allo stile dell’epoca.

E ancora?

Uomini e donne dai 18 agli 80 anni di qualsiasi corporatura e di qualsiasi nazionalità, senza tatuaggi, piercing, ricostruzione unghie, sopracciglia marcatamente ritoccate, mèches.

Sia per gli uomini che per le donne sono escluse persone con tagli di capelli moderni e colorazioni non adeguate allo stile dell’epoca.

Quali materiali preparare affinché la candidatura sia valida?

È obbligatorio allegare:

un contatto telefonico

2 foto vestiti, aggiornate a oggi: primo piano e figura intera sia per gli uomini che per le donne

2 foto in pantaloncini corti e torso nudo per gli uomini, aggiornate a oggi: primo piano e figura intera

2 foto in pantaloncini corti e canotta per le donne, aggiornate a oggi: primo piano e figura intera

Tutto questo è necessario per constatare le fisicità e la presenza di eventuali tatuaggi.

Oltre ai materiali fotografici, cosa scrivere nel messaggio?

Nell’oggetto della mail andrà tassativamente indicato: cognome, nome, categoria per la quale ci si candida e comune di domicilio.

Esempio: Rossi Mario – uomo barba e capelli lunghi, Roma.

Dove inviare la candidatura?

Solo ed esclusivamente all’indirizzo mail: TROTC.EXTRAS@GMAIL.COM

Non verranno accettate e saranno rimosse tutte le candidature che arriveranno come commento al post, in posta privata di Messenger e sui vari cellulari del coordinatore e delle sue collaboratrici e collaboratori tramite WhatsApp e Telegram.