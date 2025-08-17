Carovigno, Antonio Decaro in piazza 'Nzegna martedì 19 agosto per la presentazione del suo libro 'Vicino. Fare politica insieme alle persone'

Riprende il tour culturale della Taberna Libraria





CAROVIGNO (BR) - Riprende, in questa seconda metà di agosto 2025, il tour culturale della Taberna Libraria di Latiano nella provincia di Brindisi.





Martedì 19 agosto in Piazza ‘Nzegna a Carovigno appuntamento con la presentazione del libro "Vicino. Fare politica insieme alle persone" (Editore Solferino) di Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e volto noto del panorama politico nazionale con il quale, nell’occasione, dialogherà il giornalista Nicola Fragassi, evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale della Città della ‘Nzegna.





Il libro di Decaro racconta alcune delle tappe più importanti della sua vita, la sua esperienza di amministratore sotto scorta, le campagne e le battaglie vinte e perse. Delinea i temi e i problemi che ci troviamo di fronte: dalle migrazioni alla transizione energetica, dalla salute pubblica alla legalità. Con aneddoti e ricordi, mostra la necessità di affrontare ogni questione restando sempre vicino alle persone, alla loro quotidianità, ai loro bisogni. Perché solo grazie all’empatia, all’ascolto, alla disponibilità – al di là di ogni strategia elettorale – la politica resta uno strumento di emancipazione collettiva e un’esperienza entusiasmante.





La politica, quasi per caso: in famiglia si erano ripromessi che dopo la breve esperienza paterna alle prese con la politica attiva, si sarebbero tenuti lontani dagli incarichi pubblici. E invece, in un susseguirsi di eventi e coincidenze, Antonio Decaro si ritrova prima assessore, poi consigliere regionale, deputato, sindaco e ancora europarlamentare. Scoprendo che un ingegnere come lui, «prestato» alla politica, può fare la differenza, o almeno provarci con tutte le sue forze. Perché la politica è prima di tutto azione per cambiare le cose: è riqualificazione urbana e lotta alla criminalità, è progettazione di una nuova mobilità urbana e di una nuova edilizia che riduca il consumo di suolo, è accoglienza per chi arriva da lontano e solidarietà verso chi non ha casa, lavoro, certezze. La politica è un’avventura ogni giorno diversa, che può portare a occuparsi dei permessi per un concerto come della competitività dei prodotti agricoli europei sul mercato globale, dei destini di una squadra di calcio come della destinazione di miliardi di fondi comunitari.





Taberna Libraria di Latiano invita cittadini, appassionati e curiosi a partecipare numerosi: ogni tappa sarà un’occasione per nutrire mente e spirito, condividendo insieme il valore della cultura.