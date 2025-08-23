Tortorella di Foggia: scoperto maxi deposito di marijuana, arrestato 59enne

FOGGIA – I Carabinieri hanno scoperto e sequestrato circain un’operazione condotta nella località di, smantellando un maxi deposito allestito all’interno dello. La sostanza stupefacente, destinata alla vendita, veniva fatta essiccare prima di essere immessa sul mercato.

Un uomo di 59 anni è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Il quantitativo sequestrato, secondo le stime degli investigatori, avrebbe fruttato circa mezzo milione di euro se venduto.

Sequestro di strumenti e dispositivi elettronici

Oltre alla droga, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro anche strumenti per la lavorazione e il confezionamento della marijuana, così come due jammer, dispositivi elettronici in grado di disturbare le frequenze dei sistemi di comunicazione, a conferma della complessità e dell’organizzazione dell’attività illecita.

L’operazione rappresenta un colpo significativo al traffico di droga locale, evidenziando l’uso di tecniche sofisticate per occultare e proteggere l’attività criminale.