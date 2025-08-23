Castro Jazz Festival 2025: una settimana di musica internazionale nella città salentina

CASTRO – Si apre domani, domenica 24 agosto, alle 20.30 al Castello Aragonese, la terza edizione del Castro Jazz Festival, la rassegna dedicata alla musica jazz organizzata dall’Associazione Culturale Jazz “Bud Powell” di Maglie. L’ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito, come da tradizione, e il festival trasformerà Castro in una vera e propria capitale musicale fino al 30 agosto.

Un’edizione ad alto coinvolgimento

La terza stagione del festival si distingue per l’alto tasso di partecipazione e per la qualità internazionale degli ospiti. Le esibizioni si svolgeranno tra il Castello Aragonese e altri luoghi significativi della cittadina, con il pubblico chiamato a diventare parte attiva degli eventi, anche attraverso jam session aperte per musicisti jazz.

Il festival è organizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Castro, con il patrocinio di Provincia di Lecce, Unione dei Comuni “Terre a Levante”, Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e Musicisti Italiani di Jazz.

Programma musicale e inaugurazione

L’inaugurazione domani alle 20.30 sarà seguita, alle 22, dal concerto “Composer Hub”, con le composizioni create durante il corso di composizione di Gabriele di Franco. Sul palco si esibiranno musicisti di fama internazionale, tra cui Simone Stefanizzi (tromba), Roberto Gagliardi (sax alto), Tommaso Tafuro (sax tenore) e altri, eseguendo otto brani originali realizzati da artisti italiani e internazionali.

Nei giorni successivi, il festival ospiterà:

Lunedì 25 agosto: quartetto di Vittorio Solimene, vincitore del contest Italia Jazz Club 2024;

Martedì 26 agosto: Stefano Luigi Mangia e Giorgia Santoro insieme a Paolo Damiani;

Mercoledì 27 agosto: ritorno del trio di David Linx;

Giovedì 28 agosto: live di Roberto Ottaviano, con Enrico Zanisi, Stefano Senni, Alessandro Paternesi e ospiti a sorpresa.

Eventi speciali e passeggiate musicali

Il 29 agosto sarà dedicato a “Walkin’ in Castro”, una passeggiata musicale nel centro storico con esibizioni di Marco Colonna (clarinetto) e Piervincenzo Occhineri, oltre all’ensemble di Soundpainting. La giornata si concluderà in Piazza Perotti con performance della Castro Jazz Summer School e della Large Ensemble.

Gran finale e Summer School

La chiusura del festival, sabato 30 agosto, prevede:

18:00: esibizione dei bambini della Kids’ School of Jazz;

19:00: concerto dei partecipanti alla Castro Jazz Summer School in Piazza Perotti;

21:00: performance della Bud Powell Jazz Orchestra, diretta da Simone Stefanizzi, con ospite Andrea Sabatino;

22:30: dj set di musica elettronica “Night Express”, featuring Serena Patrimia e Queemose.

La Summer School offrirà corsi di sette strumenti principali e sei ensemble, guidati da musicisti di fama internazionale, favorendo uno scambio virtuoso con il territorio e consolidando la tradizione jazz salentina. La Kids School of Jazz permetterà invece ai più giovani di avvicinarsi al jazz attraverso attività ludiche e creative.

Partner e sponsor

Tra i partner della manifestazione figurano Acli – Artespettacolo Lecce, radio/altriSuoni, Italia Jazz Club, Atena APS, Fondazione Le Costantine, YourLive e altri, mentre gli sponsor principali sono Damiano Latini, Ekosolar, Camer Gas & Power, MareVivo Castro, Giannotta Impresa Edile, Romano Pietra di Soleto, Ditta Monteduro, Costruzioni Colella srl, Birrificio 94, Candido 1859.