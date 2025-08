Miglianico, rimossa bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale: evacuati 90 residenti

Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è statodagli artificieri dell’, in una delicata operazione condotta nel territorio comunale di, in provincia di Chieti.

Si trattava di una bomba d’aereo britannica da 250 libbre (circa 120 kg), contenente oltre 30 chilogrammi di tritolo, rinvenuta in un’area agricola. L’ordigno, in cattivo stato di conservazione, presentava una spoletta altamente instabile, rendendo l’intervento particolarmente complesso.

Grazie alla realizzazione preventiva di una camera di espansione, è stato possibile limitare l’area da evacuare a 90 persone, riducendo sensibilmente il rischio per la popolazione locale.

Dopo il despolettamento sul posto, la bomba è stata trasportata in sicurezza in un’area idonea per la neutralizzazione definitiva.

L’operazione è stata svolta dagli specialisti dell’11° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, con il supporto delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, ASL, 118, Protezione Civile e del Comune di Miglianico. Il coordinamento generale è stato affidato alla Prefettura di Chieti, che ha garantito l’efficienza e la sicurezza dell’intervento.

L’attività rientra nelle azioni ordinarie di bonifica che il reparto effettua sul territorio nazionale sotto il comando delle Forze Operative Sud. Solo nel 2025, l’11° Reggimento ha condotto 49 operazioni di bonifica, recuperando e mettendo in sicurezza 322 ordigni inesplosi.