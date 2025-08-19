Foggia, degrado a piazzale Vittorio Veneto davanti alla stazione
FOGGIA – L’associazione Difendiamo il Quartiere Ferrovia denuncia il degrado di piazzale Vittorio Veneto, davanti alla stazione ferroviaria di Foggia. In un comunicato, accompagnato da una fotografia dell’avvocato Antonio Vigiano, la zona viene definita “simbolo del fallimento di tutti” per la sporcizia, l’assenza di controlli e fenomeni di degrado urbano.
Secondo l’associazione, la situazione sarebbe degenerata lunedì 18 agosto, quando due persone avrebbero consumato un rapporto sessuale in pubblico sotto i portici dell’Ariston, davanti ai passanti.
I residenti chiedono interventi immediati per garantire sicurezza e decoro in uno dei principali accessi alla città, criticando l’inerzia delle istituzioni nel contrastare tali episodi.
Tags: CRONACA LOCALE Foggia