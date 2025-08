Tragedia sulla SP231: auto travolge quattro ciclisti, tre morti e un ferito grave

BARI – Una tragica mattinata ha sconvolto la comunità andriese. Oggi, lungo la Strada Provinciale 231 in direzione Bari, una Lancia Libra ha travolto un gruppo di quattro ciclisti amatoriali, tutti originari di Andria. Tre di loro sono deceduti sul colpo, mentre il quarto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.L’incidente è avvenuto intorno alle prime ore del mattino, per cause ancora in fase di accertamento. I ciclisti stavano pedalando in fila lungo la carreggiata, come di consueto per le loro uscite domenicali, quando il veicolo li ha colpiti violentemente. Alla guida dell’auto un uomo residente a Corato, attualmente sottoposto ai rilievi da parte delle autorità.Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Terlizzi, le pattuglie della polizia e i soccorritori del 118. Per tre dei ciclisti purtroppo non c’è stato nulla da fare: sono deceduti sul luogo dell’impatto. Il quarto è stato stabilizzato e trasportato in condizioni critiche presso una struttura ospedaliera della zona.La zona dell’incidente è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi coinvolti. Gli inquirenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.Grande il cordoglio che ha colpito la città di Andria, dove le vittime erano ben conosciute. “Una tragedia immane – commenta un residente – erano amici, padri di famiglia, appassionati di sport. Non si può morire così.” Intanto, monta anche la polemica sulla sicurezza stradale e sulla tutela dei ciclisti, spesso esposti a gravi rischi anche su strade apparentemente sicure. La comunità si stringe ora attorno ai familiari delle vittime, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi e con la speranza che si possa fare piena luce su quanto accaduto. ⸻ Fammi sapere se vuoi aggiungere dettagli su nomi, età, dichiarazioni ufficiali o una versione in un altro formato (PDF, DOCX, ecc.).