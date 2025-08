'I Viaggi di Janet Ross' approdano al Mercatino del gusto di Maglie

Il 6 agosto una tappa speciale dedicata alla prima viaggiatrice inglese in Puglia tra buon gusto, racconti di viaggio e sapori del Sud.





Mercoledì 6 agosto, nell’ambito della XXVI edizione del Mercatino del Gusto a Maglie, si terrà una tappa speciale de "I Viaggi di Janet Ross", un progetto che intreccia letteratura di viaggio, cultura gastronomica e valorizzazione del territorio attraverso lo sguardo inedito e affascinato di Janet Ross, autrice e testimone del Mezzogiorno più autentico.





"I viaggi di Janet Ross" è un progetto artistico ed editoriale, prodotto da Isola di Mezzo APS e finanziato dal Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso "FUTURA", che racconta la Puglia attraverso le parole, le immagini e lo sguardo della prima viaggiatrice inglese ad aver documentato un itinerario nel Sud Italia a fine Ottocento.





L’incontro, ideato e condotto da Raffaela Zizzari e Ilaria Mancino, nasce dal desiderio di riportare alla luce la figura di una donna colta e curiosa, capace di cogliere la bellezza del paesaggio e delle tavole pugliesi con sensibilità, attenzione al dettaglio e passione per la cultura locale.





Proprio per il suo amore per il cibo, i mercati e i saperi tradizionali, Janet Ross è la compagna di viaggio ideale di un evento come il Mercatino del Gusto, che da oltre vent’anni celebra il legame profondo tra gastronomia, identità e territori.





Durante la serata saranno letti alcuni brani tratti dai suoi diari e scritti di viaggio, che raccontano il cibo come esperienza culturale e sensoriale, tra memorie, sapori e paesaggi mediterranei. Particolare attenzione sarà dedicata a Taranto, al suo Mare Piccolo e al celebre mercato del pesce, descritto da Janet Ross come un luogo vibrante e ricco di biodiversità, dove si contano fino a novanta specie di pesci e centocinquanta varietà di conchiglie.





Janet racconta i lunghi festoni di giunchi carichi di cozze nere, i nautilus e i cavallucci marini che si mostrano nei giorni di calma, le ostriche fresche tirate su direttamente dalle barche, la pinna nobilis e i suoi filamenti serici, un tempo utilizzati per realizzare preziosi tessuti.





Un passaggio poetico e preciso, che non è solo testimonianza storica ma anche una potente suggestione sensoriale: una vera e propria ode alla cultura del mare, al gusto e all’ingegno delle popolazioni joniche.





La tappa di Maglie rappresenta così un ponte ideale tra due città, apparentemente distanti ma unite da un racconto comune: Maglie, terra del gusto e dell’artigianato; Taranto, città dei due mari e dell’abbondanza marina. Un legame profondo che trova nel Mercatino del Gusto il contesto perfetto per essere rievocato e condiviso.





"I Viaggi di Janet Ross" sono ospitati al Mercatino del Gusto nell’ambito di "Tradizioni innovative", a cura di Roberto Aloisio, in programma dal 1° al 6 agosto presso la suggestiva Corte dei Diso (traversa via Roma, Maglie). L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata.





Il progetto "I viaggi di Janet Ross" è promosso dall’associazione Isola di Mezzo APS, presieduta da Luigi Orione Amato, da anni attiva nella valorizzazione culturale e territoriale attraverso percorsi artistici innovativi. "I viaggi" hanno preso il via nel 2024 con un primo ciclo di appuntamenti tra Lecce, Galatina e Otranto, luoghi attraversati e raccontati da Janet Ross con meraviglia e attenzione. Un viaggio nel tempo che continua a parlare al presente, attraverso parole, immagini, sapori e sguardi femminili capaci di connettere storie e territori.