Tragedia sulla Statale 16 a Barletta: muore un giovane in un incidente nella notte

BARLETTA – Ancora sangue sulle strade del nord Barese. Unsi è verificato nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 agosto, poco prima delle, lungo la, all’altezza dello svincolo, nel territorio di Barletta.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto con a bordo alcuni ragazzi poco più che ventenni è uscita improvvisamente di strada per cause ancora da accertare, ribaltandosi più volte e schiantandosi infine contro il guardrail. L’impatto è stato devastante.

Alla guida del veicolo si trovava un giovane conducente, il quale ha perso la vita sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, giunto rapidamente sul posto.

Gli altri occupanti del veicolo, anch’essi molto giovani, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni fornite dalle autorità sanitarie, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. L’area è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

L’ennesima tragedia sulle strade pugliesi riaccende i riflettori sull’emergenza sicurezza stradale, in particolare tra i più giovani, spesso vittime di incidenti notturni a bordo di auto private.