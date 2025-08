Brindisi, incendio nella notte al quartiere Minnuta: distrutta un'Audi Q5

BRINDISI – Paura nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 agosto neldi Brindisi, dove un’è stata gravemente danneggiata da undivampato in

L’allarme è scattato alle 2:35, quando alcuni residenti, svegliati dal forte odore di fumo e dal crepitio delle fiamme, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero ad altri veicoli o edifici vicini.

Il SUV è stato seriamente compromesso dalle fiamme, ma fortunatamente non si segnalano feriti.

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire l’origine dell’incendio. Al momento non si esclude la pista dolosa, ma tutte le ipotesi restano aperte. Determinanti potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti del quartiere, già in passato teatro di episodi simili.