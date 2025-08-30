Tragedia sventata a Lecce: poliziotto si cala da un terrazzo e salva un uomo

– Un intervento eroico della Polizia ha sventato una potenziale tragedia a Lecce. Un uomo di 64 anni, che aveva manifestato l'intenzione di togliersi la vita, è stato tratto in salvo grazie al pronto intervento degli agenti delle Volanti.

L'allarme è stato lanciato da un amico, preoccupato per il silenzio del 64enne che si era chiuso in casa con un coltello. All'arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato l'abitazione completamente chiusa e, nonostante i ripetuti tentativi di farsi aprire, non hanno ricevuto alcuna risposta.

Determinati a intervenire, uno dei poliziotti ha preso una decisione coraggiosa: si è calato da un terrazzo di un edificio adiacente, riuscendo a entrare nell'appartamento dalla veranda. All'interno, ha trovato l'uomo seduto sul divano, con l'arma puntata all'addome. L'agente è riuscito a sbloccare la porta per far entrare i colleghi, che hanno immediatamente immobilizzato l'uomo e lo hanno affidato alle cure del 118, scongiurando il peggio.