Un’esperienza immersiva e sensoriale al Ritratti Festival: “In the Darkness”

MONOPOLI - Sabato 2 agosto alle 21:00, tra le mura suggestive del Chiostro di Palazzo San Martino a Monopoli, il Ritratti Festival presenta lo spettacolo musicale “In the Darkness”. Un concerto al buio senza luci, immagini o scenografie, in cui il pubblico sarà guidato solo dalla forza del suono, per un ascolto puro, totalizzante e viscerale. Questo rito musicale, sospeso tra realtà e immaginazione, trasforma ogni nota in vibrazione interiore, offrendo un’immersione emotiva unica.

Protagonisti della serata otto musicisti di fama internazionale, che riuniscono eccellenza e talento tra classico e contemporaneo. La pianista e direttrice d’orchestra Stephanie Gurga, attiva tra Europa e USA, si distingue per la raffinata fusione di repertorio classico ed elettronica. Gabriele Panico, compositore e sound designer visionario, presenta in prima assoluta “Quel palpito di realtà”, un’opera ispirata ai versi notturni di Dehmel, Campana e Buzzati, dove elettronica e poesia si intrecciano in un’unica architettura sonora.

Il sestetto d’archi comprende musicisti di grande calibro come Sara Dionisia Zeneli, violino greco dal talento precoce e collaboratrice di prestigiose orchestre europee; Lorenzo Rovati, violinista poliedrico con esperienza in importanti orchestre italiane e internazionali; Nora Romanoff-Schwarzberg, violista affermata sulla scena mondiale e partner di grandi artisti; Giuseppe Russo Rossi, violista solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala e docente all’Accademia della Scala; Gabriel Ureña Hevia, giovane primo violoncello di fama europea; e Giovanni Crivelli, violoncellista italiano con un percorso formativo eccellente e collaborazioni con le più prestigiose orchestre europee.

Il programma musicale attraversa paesaggi notturni e visionari della musica francese, mitteleuropea e contemporanea, spaziando da Debussy a Couperin, da Messiaen a Zemlinsky e Ravel, fino alla celebre “Notte trasfigurata” di Arnold Schönberg nella sua versione originale per sestetto d’archi.

“In the Darkness” non è solo un concerto, ma un’esperienza rituale che rende omaggio alla notte come luogo dell’anima e della creazione artistica.

I biglietti sono disponibili su www.ritrattifestival.it e nel circuito Vivaticket. Per informazioni è attiva la infoline al +39 3802184508.