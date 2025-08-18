Trani diventa palcoscenico a cielo aperto con CittàdiDanza

Trani si prepara ad accogliere la prima edizione di CittàdiDanza, festival diffuso di danza urbana e pratiche partecipative, in programma dal 31 agosto al 18 ottobre 2025. La rassegna, ideata e curata da boaOnda con la direzione artistica di Manuela Lops, nasce per restituire bellezza alla relazione tra persone e luoghi, invitando la comunità a scoprire la città con occhi nuovi.

Il progetto vede la collaborazione di una rete di partner regionali e nazionali – enti pubblici, associazioni e compagnie – che contribuiscono a dare valore e sostanza all’iniziativa.

La città come teatro diffuso

CittàdiDanza non si limita a proporre spettacoli, ma si configura come un percorso collettivo di rigenerazione culturale. Performance site-specific, laboratori di danza di comunità, attività partecipative, talk e momenti di confronto trasformeranno gli spazi urbani in luoghi di relazione, memoria e immaginazione condivisa.

“Ma di quale sguardo si parla? E di quale bellezza?” – chiedono gli organizzatori. La risposta, spiegano, sarà affidata ai corpi e ai gesti delle persone che abitano e attraversano la città, capaci di intrecciare ricordi, percezioni e legami con lo spazio urbano, generando nuove narrazioni.

Danza come strumento di comunità

Il festival invita a ri-fondare collettivamente una dimensione culturale e civica: la danza diventa strumento per ripensare i luoghi, riappropriarsene e trasformarli attraverso la creatività. Trani si farà così palcoscenico diffuso, scenario vivo in cui le performance urbane riscriveranno le storie degli spazi, rinnovandone senso e valore.

Il programma prevede appuntamenti gratuiti e a pagamento, accessibili a un pubblico eterogeneo.

Presentazione ufficiale

La conferenza stampa si terrà giovedì 22 agosto alle ore 11.00 presso Palazzo Beltrani, alla presenza degli organizzatori e delle istituzioni coinvolte.

Per informazioni: cittadidanza@boaonda.it – 340.9776885

Si ringraziano per la preziosa collaborazione Angelo Ricchiuto, Palazzo delle Arti Beltrani e la libreria Ubik Luna di sabbia.

Un progetto a cura di boaOnda, sostenuto con i fondi 8x1000 della Chiesa Valdese, con il patrocinio della Città di Trani e il supporto di Puglia Culture – Circuito Teatrale.