Maripà, un tempio di bellezza nel cuore di Polignano

POLIGNANO A MARE - Polignano a Mare custodisce un luogo che unisce arte, eleganza e creatività: la galleria di, nata dall’intuizione e dal talento di, architetto di Rutigliano. Più che un negozio di gioielli, Maripà è un progetto che trasforma la materia in emozione, dando vita a creazioni uniche che raccontano storie di colori, forme e memoria.

L’avventura imprenditoriale è diventata una startup nel 2022, ma la genesi del marchio risale ad almeno dieci anni prima, quando la sua fondatrice, non trovando gioielli che rispecchiassero la propria sensibilità, ha iniziato a idearli e realizzarli in autonomia. L’esperienza professionale da architetto si è intrecciata naturalmente con la passione per il disegno e la ricerca estetica, generando opere da indossare, curate in ogni dettaglio.

Tra le creazioni più iconiche c’è la “ballerina”, una collana scenografica che abbraccia il décolleté e che nasce dal dialogo tra gioielleria e pittura, ispirata a un dipinto ad olio realizzato nel 1984. Così ogni pezzo diventa una piccola opera d’arte che fonde memoria personale e ricerca artistica.

Il quartier generale di Maripà si trova in via San Benedetto, in una ex stalla ristrutturata dalla stessa Pavone e trasformata in una raffinata galleria espositiva. Uno spazio intimo e luminoso, gestito insieme al figlio, aperto sette mesi l’anno, da aprile a ottobre. Qui il flusso dei visitatori, turisti e residenti, si lascia catturare da collane, bracciali e orecchini che rimandano ai ritmi della natura e alle forme del mondo animale, dal melograno al granchio, interpretati con un linguaggio estetico originale.

Ogni gioiello è unico, frutto della scelta accurata delle pietre e delle perle che compongono la creazione. Per questo motivo Maripà non ha uno shop online: la bellezza dell’oggetto va scoperta dal vivo, nella sua irripetibilità. Su richiesta, però, le opere raggiungono anche l’estero, custodite e spedite con la stessa cura che caratterizza il processo creativo.

Il tempo è parte integrante del valore di queste creazioni: tempo per cercare, per comporre, per lasciare che le idee si trasformino in materia. Maripà è così molto più di un marchio, è un’esperienza sensoriale e culturale che si inserisce nel cuore di Polignano come un piccolo tempio dedicato alla grazia, alla fantasia e all’identità.

Il futuro di questa realtà promette nuove sfumature e progetti, sempre fedeli a una filosofia che pone al centro la bellezza del gesto e la singolarità dell’opera.

Contacts: https://www.instagram.com/maripaitaly/