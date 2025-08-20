Tre passeggeri risarciti con 1.200 euro per il ritardo del volo Ryanair Brindisi–Bruxelles
BRINDISI - Nuova vittoria per i passeggeri assistiti da ItaliaRimborso: con due distinte sentenze, il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair al pagamento di 1.200 euro complessivi a favore di tre viaggiatori, vittime di un pesante disservizio sul volo FR7738 Brindisi–Bruxelles Charleroi del 24 ottobre 2023.
Il volo, previsto in partenza alle 20:10, ha subito un forte ritardo, decollando alle 23:25 e atterrando alle 01:43 del 25 ottobre, oltre tre ore dopo l’orario schedulato.
Accogliendo i ricorsi presentati tramite ItaliaRimborso, il giudice ha riconosciuto ai passeggeri un risarcimento di 400 euro ciascuno, come previsto dal Regolamento CE 261/2004, respingendo le eccezioni sollevate dalla compagnia aerea.«Ancora una volta i tribunali confermano che i passeggeri hanno diritto a essere tutelati nei casi di ritardo prolungato», sottolinea il team di ItaliaRimborso.
