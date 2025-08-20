Specchia, il 22 agosto la IV edizione di Espresso Notte: biografie, teatro, musica e fotografia

SPECCHIA - Fotografia, letteratura, teatro e musica tornano protagonisti a Specchia con la quarta edizione di Espresso Notte – Festival di biografie itineranti, in programma, dalle ore 19.30 in

Nato come metafora del viaggio e ispirato al “treno degli emigranti” che collegava Sud e Nord, l’Espresso Notte fischia ancora, portando sul palco storie e linguaggi diversi.

Tra gli ospiti di quest’anno:

Giuliana Salvi, con il suo romanzo d’esordio Clementina (Einaudi), dedicato alla bisnonna che a inizio Novecento fondò a Lecce una scuola domestica aperta anche alle ragazze;

Fabrizio Saccomanno e Francesco Niccolini, con lo spettacolo teatrale Iancu, un Paese vuol dire, viaggio nel Salento degli anni ’70;

il teatro delle marionette di Marco Del Bene, che aprirà il festival con Le avventure di Panchito;

il collettivo musicale The Nola Project, che chiuderà la serata con un live tra jazz, funk e world music.

In contemporanea, sarà allestita l’esposizione fotografica Effetto Notte, con gli scatti in concorso: il vincitore sarà annunciato nel corso della serata.

La manifestazione, organizzata dall’associazione di promozione sociale Eos con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Specchia, Unione dei Comuni di Leuca, Università del Salento e Polo Arti Cultura e Turismo, sarà arricchita da stand di artigianato ed enogastronomia locale.

👉 Programma completo su: www.espressonotte.it

Facebook: Espresso Notte Festival

Instagram: @espressonottefestival