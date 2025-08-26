Tremiti Music Festival 2025: tre giorni di musica e contaminazioni artistiche nelle isole dell’Adriatico

ph_Roberto Cifarelli

L’anteprima con la residenza artistica internazionale

ISOLE TREMITI – Torna dal 28 al 30 agosto l’ottava edizione del, appuntamento che unisce musica, natura e arti visive nello scenario suggestivo dell’isola di San Domino. La rassegna, promossa da Regione Puglia e Puglia Culture con il sostegno dell’Unione Europea e in collaborazione con il Comune delle Isole Tremiti, sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il festival sarà preceduto mercoledì 27 agosto da una performance multidisciplinare sulla terrazza dell’Hotel Eden di San Domino. In scena un intreccio di musica, poesia e installazioni visive con artisti pugliesi e delle Isole del Canale (Regno Unito), nell’ambito del progetto “Islands of Communication – Dialoghi Interrotti, Connessioni Possibili”, promosso da AVL Tek. Un momento di riflessione sulla comunicazione nel mondo contemporaneo, spesso segnata da sovrainformazione e isolamento, che trova nelle isole il simbolo perfetto di connessione attraverso l’arte.

Il programma dei concerti

Giovedì 28 agosto, ore 21.30 – Piazza Sandro Pertini ospita l’incontro tra Bungaro e Raffaele Casarano con Canzoni in Bianco e Nero, un viaggio musicale intimo ed evocativo.

– Piazza Sandro Pertini ospita l’incontro tra Bungaro e Raffaele Casarano con Canzoni in Bianco e Nero, un viaggio musicale intimo ed evocativo. Venerdì 29 agosto – Serata doppia: alle 21.30 Maria Pia De Vito Dreamers Trio rende omaggio a Paul Simon, Bob Dylan, Tom Waits e Joni Mitchell; alle 22.30 Chiara Civello presenta Acustica, progetto che esplora fragilità ed emozione con arrangiamenti essenziali e tocchi di elettronica.

alle 21.30 Maria Pia De Vito Dreamers Trio rende omaggio a Paul Simon, Bob Dylan, Tom Waits e Joni Mitchell; alle 22.30 Chiara Civello presenta Acustica, progetto che esplora fragilità ed emozione con arrangiamenti essenziali e tocchi di elettronica. Sabato 30 agosto, ore 21.30 – Gran finale con La Niña e il Furèsta Tour: il progetto di Carola Moccia, vincitore della Targa Tenco 2025 come miglior album in dialetto, che mescola tradizione napoletana e sperimentazione contemporanea.

Informazioni pratiche

Tutti gli eventi del Tremiti Music Festival 2025 sono gratuiti (fino a esaurimento posti). Programma e dettagli sono disponibili su pugliasounds.it. Per raggiungere le Isole Tremiti, info su alidaunia.it e traghettiper-tremiti.it.

