Tremiti Music Festival 2025: tre giorni di musica e contaminazioni artistiche nelle isole dell’Adriatico
|ph_Roberto Cifarelli
ISOLE TREMITI – Torna dal 28 al 30 agosto l’ottava edizione del Tremiti Music Festival, appuntamento che unisce musica, natura e arti visive nello scenario suggestivo dell’isola di San Domino. La rassegna, promossa da Regione Puglia e Puglia Culture con il sostegno dell’Unione Europea e in collaborazione con il Comune delle Isole Tremiti, sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
L’anteprima con la residenza artistica internazionale
Il festival sarà preceduto mercoledì 27 agosto da una performance multidisciplinare sulla terrazza dell’Hotel Eden di San Domino. In scena un intreccio di musica, poesia e installazioni visive con artisti pugliesi e delle Isole del Canale (Regno Unito), nell’ambito del progetto “Islands of Communication – Dialoghi Interrotti, Connessioni Possibili”, promosso da AVL Tek. Un momento di riflessione sulla comunicazione nel mondo contemporaneo, spesso segnata da sovrainformazione e isolamento, che trova nelle isole il simbolo perfetto di connessione attraverso l’arte.
Il programma dei concerti
- Giovedì 28 agosto, ore 21.30 – Piazza Sandro Pertini ospita l’incontro tra Bungaro e Raffaele Casarano con Canzoni in Bianco e Nero, un viaggio musicale intimo ed evocativo.
- Venerdì 29 agosto – Serata doppia: alle 21.30 Maria Pia De Vito Dreamers Trio rende omaggio a Paul Simon, Bob Dylan, Tom Waits e Joni Mitchell; alle 22.30 Chiara Civello presenta Acustica, progetto che esplora fragilità ed emozione con arrangiamenti essenziali e tocchi di elettronica.
- Sabato 30 agosto, ore 21.30 – Gran finale con La Niña e il Furèsta Tour: il progetto di Carola Moccia, vincitore della Targa Tenco 2025 come miglior album in dialetto, che mescola tradizione napoletana e sperimentazione contemporanea.
Informazioni pratiche
Tutti gli eventi del Tremiti Music Festival 2025 sono gratuiti (fino a esaurimento posti). Programma e dettagli sono disponibili su pugliasounds.it. Per raggiungere le Isole Tremiti, info su alidaunia.it e traghettiper-tremiti.it.
