Serie C, pari per Monopoli, Casarano e Cerignola: l’Altamura cade a Caserta
SS Monopoli 1966 fb
FRANCESCO LOIACONO - Prima giornata di campionato nel girone C di Serie C caratterizzata da tre pareggi e una sconfitta per le squadre pugliesi.
Al “Veneziani” di Monopoli i biancoverdi chiudono sul 2-2 con il Cosenza. Ospiti avanti al 26’ con Florenzi, ma al 39’ Imputato ristabilisce la parità. Nella ripresa, al 57’, Tirelli porta in vantaggio i padroni di casa, ma al 75’ Mazzocchi firma il definitivo pari per i calabresi.
A Casarano, al “Capozza”, nessun gol tra i rossazzurri e il Trapani: lo 0-0 fotografa una gara equilibrata e senza grandi emozioni.
Spettacolare il 2-2 tra Cerignola e Picerno al “Monterisi”. I lucani passano al 9’ con Energe, al 41’ Cuppone pareggia, ma al 45’ Abreu riporta avanti gli ospiti. Nel secondo tempo, al minuto 85, è ancora Cuppone a regalare un punto agli ofantini.
Sconfitta invece per l’Altamura, battuta 3-1 dalla Casertana al “Pinto”. Campani avanti al 21’ con Pezzella, D’Amico al 28’ sigla l’1-1, ma al 43’ Bentivegna riporta sopra i padroni di casa. Nella ripresa, al 90’, un’autorete di Spina fissa il risultato sul 3-1.
Il prossimo turno
- Monopoli: domenica 31 agosto ore 21, in trasferta contro il Siracusa
- Casarano: venerdì 29 agosto ore 21, a Caravaggio contro l’Atalanta Under 23
- Cerignola: sabato 30 agosto ore 21, in trasferta contro il Potenza al “Viviani”
- Altamura: domenica 31 agosto ore 18, in casa contro il Crotone al “D’Angelo”