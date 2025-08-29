Trinitapoli, grande successo per la serata ''Miss Italia Puglia e Basilicata''













MICHELE MININNI - Grande successo a Trinitapoli per la selezione di Miss Italia Puglia e Basilicata, organizzata da Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata, insieme a GR SHOW con patrocinio della Città di Trinitapoli.

La finale regionale Miss Framesi si è svolta giovedì 28 agosto 2025 alle ore 20:30 presso l’Anfiteatro della Legalità di Trinitapoli; presenti il Sindaco Francesco di Feo e l’Assessore agli Eventi e Spettacolo Giovanni Landriscina la Presidente del Consiglio Loredana Lionetti e tutta l’Amministrazione Comunale.

Conduttore della serata: Christian Binetti, noto anche per Miss Italia Puglia e Basilicata su Antennasud; ha introdotto una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema centrale dell’edizione, in linea con il protocollo tra Patrizia Mirigliani e il Presidente nazionale LILT Francesco Schittulli, che prevede materiali informativi e screening gratuiti durante il tour.

Ospite musicale: Elena Cappiello, la cui esibizione ha accompagnato la serata con energia coinvolgente, insieme ad un altro giovanissimo intrattenitore e sassofonista Antonio Gobbo.

Tra la Giuria di qualità: Tonia Iodice (Assessore all’Ambiente ed Ecologia) e Carmen Clemente (Consigliera Comunale) e l’imprenditrice Ida Elia di Mary Griffe.

Hair styling: curato dai saloni Framesi, partner ufficiale dell’evento per l’hair beauty professionale.

Testimonianze sociali: il presentatore Binetti ha letto un intervento di una giovane mamma che ha affrontato un tumore alla tiroide durante la gravidanza, sottolineando l’importanza della prevenzione.

Vincitrice e fascia Miss Italia Framesi: Di Paola, giovane di San Ferdinando di Puglia.

Ospite della serata e vincitrice della fascia Miss Castel del Monte Andria: Miriam Rutigliano, 18enne di Trinitapoli, studentessa del liceo scientifico con sogno di diventare medico. La giovane Miriam accede direttamente alle prefinali nazionali.

La serata ha un forte valore sociale grazie al messaggio di prevenzione oncologica e al coinvolgimento della comunità locale, insieme a una performance musicale di alto livello e all’impegno di aziende e partner del territorio.



