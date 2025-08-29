Bari, ristorante sul lungomare chiuso per gravi violazioni igienico-sanitarie

BARI – Cucine sporche e alimenti conservati in modo pericoloso: questo lo scenario scoperto dai militari della Guardia di Finanza durante un controllo in un ristorante situato sul lungomare di Bari.Gli ispettori hanno rilevato cibi stipati in contenitori senza coperchio e addirittura conservati in un furgone parcheggiato al sole, condizioni che favoriscono la proliferazione di batteri e muffe. Quasi un quintale di generi alimentari in cattivo stato di conservazione è stato sequestrato e successivamente distrutto.A seguito del controllo, la Asl di Bari ha disposto la sospensione immediata dell’attività del ristorante, a tutela della salute pubblica.Le autorità invitano cittadini e gestori di locali a rispettare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie per prevenire rischi di intossicazioni alimentari e garantire la sicurezza dei consumatori. ⸻ Se vuoi, posso anche scrivere una versione più breve e adatta ai social per diffondere rapidamente la notizia. Vuoi che lo faccia?