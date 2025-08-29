Bari, ristorante sul lungomare chiuso per gravi violazioni igienico-sanitarie

BARI – Cucine sporche e alimenti conservati in modo pericoloso: questo lo scenario scoperto dai militari della Guardia di Finanza durante un controllo in un ristorante situato sul lungomare di Bari.

Gli ispettori hanno rilevato cibi stipati in contenitori senza coperchio e addirittura conservati in un furgone parcheggiato al sole, condizioni che favoriscono la proliferazione di batteri e muffe. Quasi un quintale di generi alimentari in cattivo stato di conservazione è stato sequestrato e successivamente distrutto.

A seguito del controllo, la Asl di Bari ha disposto la sospensione immediata dell’attività del ristorante, a tutela della salute pubblica.

Le autorità invitano cittadini e gestori di locali a rispettare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie per prevenire rischi di intossicazioni alimentari e garantire la sicurezza dei consumatori.
