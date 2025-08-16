Trinitapoli in festa per i Santi Patroni: grande partecipazione alla celebrazione del 15 agosto

TRINITAPOLI – Una giornata di fede e tradizione ha caratterizzato il, dove la comunità si è stretta attorno ai

I festeggiamenti solenni hanno preso il via con la concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo, alla presenza di numerosi fedeli. A seguire, la processione dei Patroni ha attraversato le principali vie cittadine, accompagnata da una folla partecipe e devota.

All’evento hanno preso parte le autorità civili e militari: l’Amministrazione Comunale al completo, guidata dal sindaco avv. Francesco Di Feo, con i rappresentanti del Consiglio comunale, il comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano e il comandante della locale Stazione dei Carabinieri, maresciallo Davide Miggiano.

Il momento più significativo si è svolto al termine della processione, quando il sindaco Di Feo ha consegnato la chiave della città alla Patrona, la Beata Vergine Maria di Loreto, mentre il vice sindaco Cosimo Damiano Muoio ha donato la chiave a Santo Stefano Protomartire, suggellando così il legame simbolico tra la comunità e i suoi protettori.

Una festa vissuta con intensità, che ancora una volta ha confermato la profonda devozione e l’identità religiosa della città di Trinitapoli.