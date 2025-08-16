Ferrandina, aggiornamenti dopo la tragedia: dimesso Angelo, stabili Ilaria e Domenico. Domani i funerali di Nicola

– Dopo la tragedia che ieri ha scosso la comunità di Ferrandina, costata la vita a, arrivano notizie di speranza sulle condizioni degli altri ragazzi coinvolti.

Attraverso un post ufficiale, il sindaco Carmine Lisanti ha informato i cittadini che Ilaria, trasferita a Bari, e Domenico, ricoverato a Potenza, sono fuori pericolo e le loro condizioni sono stabili. Buone notizie anche per Angelo, che dopo il ricovero presso l’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera è stato dimesso in mattinata.

Un raggio di sollievo in un momento di grande dolore per la cittadinanza, che intanto si prepara a dare l’ultimo saluto a Nicola: i funerali si terranno domani, domenica 17 agosto, alle ore 16:00, nella Chiesa Madre di Ferrandina.

Le parole del sindaco Lisanti

«Vi scrivo con il cuore ancora in gola, non solo come vostro Sindaco, ma anche come padre. Non c’è dolore più grande di quello che si prova di fronte alla sofferenza dei nostri figli», ha dichiarato Lisanti, che ha seguito da vicino le condizioni dei ragazzi sin dai primi momenti, recandosi personalmente negli ospedali e restando accanto alle famiglie.

Il primo cittadino ha poi rivolto un appello alla comunità in occasione della festa di San Rocco, patrono di Ferrandina: «Vi chiedo di unirci in preghiera. Chiediamo a San Rocco di vegliare su questi ragazzi, di dare forza alle loro famiglie e di aiutarci, come comunità, a superare questo drammatico e doloroso momento».