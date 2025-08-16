Bolzano, due neonati prematuri morti per infezione da Serratia: sospeso l’uso di un detergente in tutti gli ospedali

BOLZANO – Tragedia all’ospedale, dove due neonati prematuri sono deceduti tra il 12 e il 13 agosto a causa di una, un batterio diffuso nell’ambiente ma particolarmente pericoloso per pazienti con difese immunitarie fragili, come i prematuri ricoverati in terapia intensiva.

A seguito dei decessi, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, su disposizione dell’autorità giudiziaria e con il supporto dei NAS dei Carabinieri, ha adottato una misura straordinaria: la sospensione immediata e precauzionale dell’uso di un detergente lavapiatti potenzialmente contaminato in tutti gli ospedali della provincia di Bolzano. Il provvedimento resterà in vigore fino a nuovi accertamenti.

Nel reparto di terapia intensiva neonatale, le condizioni degli altri dieci neonati prematuri ricoverati restano stabili. L’Azienda sanitaria ha inoltre chiarito che il reparto di Ostetricia, così come tutti gli altri servizi dell’ospedale, non è coinvolto e continua a operare regolarmente.

Un’inchiesta interna e le indagini delle autorità competenti sono in corso per ricostruire con precisione le cause dell’infezione e accertare eventuali responsabilità.