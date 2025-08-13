



Si è tenuta il 12 agosto, nell’ambito dell’Estate 2025 promossa dall’Amministrazione Comunale di Trinitapoli, una serata di grande comicità con Dino Paradiso. Lo spettacolo, caratterizzato dalla sua comicità viscerale e da un inconfondibile stile, ha offerto una performance ricca di ironia e intelligenza, in grado di esplorare con profondità le dinamiche della vita del Sud, garantendo un forte coinvolgimento del pubblico.

MICHELE MININNI -

Nel corso della serata si sono susseguiti momenti di risate e di spettacolo di alto livello, raccogliendo apprezzamenti dai presenti per la qualità e l’originalità della proposta artistica.

Hanno presenziato ai saluti istituzionali: il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo e l’Assessore alla Cultura ed Eventi, Giovanni Landriscina

L’Amministrazione Comunale di Trinitapoli ringrazia Dino Paradiso per la sua performance e gli organizzatori dell’Estate 2025 per aver arricchito l’offerta culturale della nostra comunità con uno spettacolo di grande qualità e coinvolgimento. Si rinnova l’invito a partecipare agli altri appuntamenti in programma per la stagione estiva.