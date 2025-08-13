Truffa a un anziano di Martina Franca: arrestato 58enne napoletano
L’indagine, condotta dal Commissariato di Martina Franca e coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, è partita lo scorso marzo dopo la denuncia della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, un complice dell’arrestato avrebbe contattato telefonicamente l’anziano fingendosi avvocato e raccontando che la figlia era stata arrestata in seguito a un incidente stradale. Con questo pretesto, si sarebbe poi presentato a casa dell’uomo per ritirare contanti e gioielli, per un valore stimato di circa 50mila euro, sostenendo che servissero per ottenere la liberazione della donna.
Grazie alle impronte digitali rinvenute nell’abitazione e alle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a identificare il sospettato. L’uomo è stato rintracciato presso il suo domicilio in provincia di Napoli e condotto nella locale casa circondariale dopo la notifica del provvedimento restrittivo.
Le autorità sottolineano che per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’operazione rientra nella più ampia campagna di prevenzione della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani, un fenomeno che tende a intensificarsi soprattutto nei mesi estivi. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di sensibilizzare le persone più vulnerabili, spesso vittime di raggiri che sfruttano timori legati alla sorte dei propri familiari.
