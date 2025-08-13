Milan-Bari di Coppa Italia: minuto di silenzio per ricordare il piccolo Elliot Verreth

BARI - Sarà una serata di calcio segnata da un momento di intensa commozione quella di domenica 17 agosto, quando Milan e Bari si affronteranno allo stadio Giuseppe Meazza di Milano per i 32esimi di finale di Coppa Italia (calcio d’inizio alle 21:15).Prima dell’avvio della gara, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo Elliot Verreth, scomparso tragicamente pochi giorni fa. Un gesto voluto per esprimere cordoglio e vicinanza a Matthias e alla sua famiglia, profondamente colpiti da questa dolorosa perdita.Come segno ulteriore di partecipazione al lutto, entrambe le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio.Il Bari, in una nota ufficiale, ha confermato l’iniziativa:“In occasione della sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia Milan-Bari, prima del calcio d’inizio, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo Elliot Verreth, prematuramente e tragicamente mancato all’affetto dei suoi cari pochi giorni fa. Sia i biancorossi che i rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio e vicinanza al nostro Matthias e alla sua famiglia.”