Turismo in Puglia, Mazzotta (Forza Italia): “Servono voli e servizi anche in bassa stagione per destagionalizzare”

BARI – «Guardiamo la realtà: il turismo in Puglia si regge soprattutto sul nostro mare e sull’impegno dei privati. Gli interventi pubblici, invece, sono quasi del tutto assenti». È quanto dichiara Paride Mazzotta, presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, commentando le criticità del settore turistico regionale.

Secondo Mazzotta, il nodo principale riguarda i collegamenti regionali: «I turisti hanno grandi difficoltà a raggiungere le destinazioni dagli aeroporti o dalle stazioni, un problema che ostacola anche la destagionalizzazione. Rendere più efficienti i collegamenti permetterebbe ai visitatori di scegliere la Puglia anche in periodi dell’anno meno frequentati».

Il presidente di Forza Italia sottolinea come, nonostante l’evidente necessità, negli ultimi vent’anni non sia stata realizzata una rete di trasporti capace di integrare le località turistiche regionali. «La Regione dovrebbe potenziare i voli, a partire dall’aeroporto di Brindisi, anche in bassa stagione, e fare lo stesso con tutti i servizi – aggiunge Mazzotta –. La programmazione arranca e manca una visione chiara: gli annunci non mancano, ma i fatti sono assenti».

L’obiettivo, secondo Mazzotta, è rendere la Puglia più accessibile e competitiva tutto l’anno, valorizzando un patrimonio turistico che va oltre la sola stagione estiva.