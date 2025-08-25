Tutto facile per l’Inter di Cristian Chivu: debutto trionfale in Serie A

MILANO - San Siro sorride all’Inter di Cristian Chivu nel suo esordio in Serie A da allenatore. Contro il Torino, la squadra nerazzurra mette subito in chiaro le gerarchie, imponendo il proprio gioco e chiudendo la partita in modo netto.La prima rete arriva grazie a una splendida zuccata di Alessandro Bastoni, che sblocca il match e infonde sicurezza ai suoi compagni. Poco dopo è Marcus Thuram a raddoppiare, con un’azione di grande forza e precisione che mette la partita praticamente in cassaforte.Nel corso del match, i nerazzurri continuano a spingere e a concretizzare le occasioni: Lautaro Martinez firma il tris, mentre Tikus segna la quarta rete, confermando il dominio della squadra in campo. La ciliegina sulla torta arriva dall’esordiente Bonny, che trova subito il gol alla sua prima apparizione ufficiale con la maglia dell’Inter.Un debutto senza sbavature per Chivu, che può sorridere guardando la prestazione dei suoi: un’Inter solida, concreta e pronta a lottare per i primi posti della Serie A.