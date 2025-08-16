Un nuovo appuntamento con la “Rassegna Note Di Jazz” a Riva Del Sole Giovinazzo



Evento da non perdere. Riva del Sole a Giovinazzo, Organizzata dall'Associazione Musicale Cotton Club in collaborazione con Riva del Sole e la Fondazione Pugliesi per la Musica, e con la Direzione Artistica di Antonio Pisani.



Una rassegna elegante e qualitativamente importante da non perdere nella magica location di Riva Del Sole Hotel a Giovinazzo.





Ticket già disponibili in prevendita.

Info & Prenotazioni: 3701245456.

Dopo il successo delle prime due date della Rassegna “Note di Jazz”, organizzata dall’Associazione Musicale Cotton Club in collaborazione con la Fondazione Pugliesi per la Musica e con la Direzione Artistica di Antonio Pisani a Riva Del Sole a Giovinazzo, si prosegue il 21 agosto col terzo appuntamento. Questa volta a salire sul palco saranno Serena Fortebraccio - voce, e Domenico Cartago - piano, col progetto "Self Portrait - Concept Concert".Self Portrait è un concept concert in Duo insieme al pianista Domenico Cartago. Una summa dell'arte di Serena Fortebraccio sia vocale che musicale, spaziando dalla tradizione folk alla canzone d'autore, da Bowie a Bjork, da Kenny Wheeler a Joni Mitchel, dal bop ai Radiohead, legati dal filo rosso del Jazz, dalla voce e dall'interplay del pianoforte". (Serena Fortebbraccio).