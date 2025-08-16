Apricena, ennesimo assalto a un bancomat: esplode sportello Atm della Banca Credem

APRICENA – Ancora un assalto a uno sportello bancomat nel Foggiano. Nella notte, intorno alle 4:30, ignoti hanno preso di mira la filiale della Banca Credem in via Gramsci ad Apricena.I malviventi hanno posizionato la cosiddetta “marmotta” nella fessura dell’Atm, provocando un’esplosione che ha danneggiato lo sportello. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della banca e della zona circostante per identificare i responsabili.Le indagini sono ancora in corso e si sta cercando di quantificare l’ammontare del bottino sottratto.