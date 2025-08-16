Apricena, ennesimo assalto a un bancomat: esplode sportello Atm della Banca Credem

Pubblicato:
APRICENA – Ancora un assalto a uno sportello bancomat nel Foggiano. Nella notte, intorno alle 4:30, ignoti hanno preso di mira la filiale della Banca Credem in via Gramsci ad Apricena.

I malviventi hanno posizionato la cosiddetta “marmotta” nella fessura dell’Atm, provocando un’esplosione che ha danneggiato lo sportello. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della banca e della zona circostante per identificare i responsabili.

Le indagini sono ancora in corso e si sta cercando di quantificare l’ammontare del bottino sottratto.
