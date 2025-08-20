Suoni della Murgia 2025: giovedì 21 agosto serata conclusiva con “Pietrafonie” all’Antica Dimora Cagnazzi di Altamura

ALTAMURA - Giovedì 21 agosto 2025, all’di Altamura, si terrà la serata conclusiva della XXIV edizione dicon il progetto musicale. L’appuntamento prevede la presentazione del disco omonimo e il concerto dal vivo di(percussioni),(flauto),(voce), con le. L’ingresso è previsto alle ore 21, con un biglietto di 6 euro.

Dopo tre anni di ricerca e sperimentazione, “Pietrafonie” chiude il progetto di incontro tra i canti della tradizione orale dell’Alta Murgia e i linguaggi improvvisativi del jazz e della musica elettronica. Il disco, edito da Visage Music, vede anche la partecipazione straordinaria del trombettista Markus Stockhausen.

La serata sarà anticipata dalla proiezione di quattro cortometraggi del regista Luigi Di Gianni, girati tra il 1958 e il 1967 in Puglia, Basilicata e Abruzzo, a cura di Cineclub Formiche Verdi e Cineteca di Bologna, con introduzione del critico Valerio Monacò.

La rassegna, una delle più longeve della Puglia nel campo della world music e della musica popolare, ha animato dal giugno ad agosto diverse location storiche e naturali dell’Alta Murgia, tra Altamura, Terlizzi, Santeramo in Colle e Minervino Murge, valorizzando massarie, dimore storiche, borghi rurali e oasi naturalistiche.

Suoni della Murgia è patrocinato da Regione Puglia, Parco nazionale dell’Alta Murgia e dai Comuni coinvolti, con direzione artistica di Luigi Bolognese e contributi artistici di Carlo Cardinale e Maria Moramarco.

